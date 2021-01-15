وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية

إيمان حنا

أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أن الحوثيين المدعومين من إيران يعدمون ميدانياً مدنيين بعد اقتحامهم قرى ومنازل منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز.

واعتبر الإريانى فى تغريدة على حسابه فى موقع "تويتر" أن "على المجتمع الدولى والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إدانة جرائم الحرب التى ترتكبها جماعة الحوثى والعمل على إدراجها فى قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب".

يأتى هذا بينما رفضت واشنطن الخميس الدعوات التى وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين فى اليمن "منظمة إرهابية". وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

من جهته، رحب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مجلس الأمن الدولي، بالقرار الأخير الذى اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثى كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية ومع إجماع الشعب اليمنى ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة.

فى سياق متصل، كشفت شبكة حقوقية يمنية، الاثنين الماضي، عن توثيق 334 انتهاكاً لحقوق الإنسان فى منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، جنوبى غرب البلاد، ارتكبتها ميليشيا الحوثى الإرهابية، خلال الفترة من 6 وحتى 11 يناير الجاري.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فى تقرير لها، أن الانتهاكات التى ارتكبت بحق أبناء منطقة الحيمة فى تعز، تنوعت بين القتل العمد والإصابة والاختطاف والإخفاء القسرى وتشريد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذى تفرضه ميليشيات الحوثى على كافة المنازل السكنية.

وأجبرت الميليشيا الإرهابية الحوثية عشرات الأسر على التهجير القسرى وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية للميليشيات، وتم استحداث 4 نقاط تفتيش عسكرية حوثية على جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة.





وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية وكافة الناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولى إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار عن منطقة الحيمة ونزع الألغام التى قامت بزراعتها ميليشيات الحوثى على مداخل ومخارج المنطقة.

وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن والصليب الأحمر الدولى بإدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التى تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التى باتت بلا مأوى.