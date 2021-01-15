هنا عاش الزعيم طفولته.. مباشر من مسقط رأس جمال عبد الناصر بقرية بنى مر بأسيوط

أسيوط - محمود مقبول

تمر اليوم ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، صديق الفقراء والفلاحين وناصرهم، والذى سخر حياته لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشغب المصري، والوحدة والقوة بين الشعوب العربية والإفريقية.

ويقدم "اليوم السابع" بث مباشر من أمام منزل الزعيم جمال عبد الناصر بأسيوط قائما رغم مرور أكثر من 120 عاما على إنشائه، إلا أنه يقف شامخا ليخلد ذكرى تاريخية هامة، حيث منزل والد أهم زعماء العرب على مر التاريخ، ويخلد ذكرى عدد من الضباط الأحرار، ومنهم الرئيس محمد أنور السادات، ويعتبر المنزل من أهم علامات التاريخ المعاصر بمحافظة أسيوط، ويعتبر أهم العلامات المميزة لمركز الفتح، لكونه مسقط رأس الزعيم، فقد شهد المنزل الاجتماعات السرية التى كانت تتم بين الزعيم عبد الناصر وبين الرئيس الراحل محمد نجيب قبل ثورة 1952، والتى ثار فيها الضباط الأحرار على الحكم الملكى.