ملك السويد كارل جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا يتلقيان لقاح فيروس كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلن القصر الملكى فى السويد، اليوم الجمعة، تطعيم الملك كارل السادس عشر جوستاف، 74 عاماً، وزوجته الملكة سيلفيا،77 عاما، ضد فيروس كورونا "كوفيد - 19"، فى مقر إقامتهما الحالية فى قلعة Stenhammars.



الملك كارل جوستاف

ووفقا للموقع الرسمى للقصر الملكى السويدى وعبر منصاته على السوشيال ميديا، فان حالة الملك والملكة بعد التطعيم جيدة، وتم نشر صورة تظهر الملك بأكمام مطوية فى اللحظة التى حصل فيها على الجرعة الأولى من اللقاح.



بيان القصر الملكى

من جانبه، قال الملك كارل جوستاف، فى بيان: "أتمنى أن يأخذ كل من أتيحت له الفرصة للقاح، التطعيم العظيم ضد كوفيد -19 يجرى الآن فى جميع أنحاء بلادنا السويد، آمل أن يختار كل من أتيحت له فرصة التطعيم فى الأشهر القادمة القيام بذلك، حتى نتمكن معًا وفى أقرب وقت ممكن من تجاوز هذا الوقت الصعب".





من ناحية أخرى، لا تزال السويد تسجل أرقاما مرتفعة جداً فى وفيات كورونا، فقد أعلنت هيئة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 138 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد من فارقوا الحياة بسبب هذا المرض الى 10323 شخصاً، فيما تم تأكيد إصابة 4703 شخصا بالفيروس منذ يوم أمس الخميس.

ورغم استمرار حملة التطعيم ضد المرض في السويد ودول العالم، غير أن شركة فايزر ستقلل من عدد الجرعات المرسلة الى السويد والدول الأوروبية عموما اعتباراً من الأسبوع المقبل.

بدوره، أكد منسق اللقاحات السويدى ريتشارد بيرجستروم، لوكالة الأنباء السويدية، أن السويد سوف تتلقى بالفعل جرعات أقل فى الأسابيع المقبلة.