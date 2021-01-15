مسؤولون بحكومة الوفاق: تنفيذ وقف النار يتضمن انسحاب كافة الأطراف 5 كلم جنوبا

كتب رامى محيى الدين

قال مسؤولون بحكومة الوفاق الليبية، إن تنفيذ وقف النار يتضمن انسحاب كافة الأطراف 5 كلم جنوبا، أولى خطوات تنفيذ وقف النار تشمل فتح الطريق الساحلي، حسبنا ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

بدأ قبل قليل، اجتماع بين حكومة الوفاق الليبية والحكومة المؤقتة فى البريقة لبحث توحيد الموازنة العامة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأكد مجلس النواب الليبى، أن الحوارات السياسية التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، هى توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة بالمشهد السياسى، وليس دعوة للترشح والانتخاب.

وقال المستشار الإعلامى للمجلس فتحى المريمى - فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية - إن "الانتخابات تم الاتفاق عليه فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة فى ليبيا باختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، الأحد الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وذكرت البعثة، فى بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذى أبداه أعضاء الملتقى فى عملية الترشيح والتزكية.