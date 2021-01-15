اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان نادى سيتى كلوب.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 12:17 م
محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان نادى سيتى كلوب.. صور محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.
 
وسيؤدي المحافظ والوزير صلاة الجمعة فى مسجد الاستاذ بكفر الشيخ ثم يتفقدان منشآت نادى "سيتى كلوب" الجديدة التابعة لشركة استادات القابضة بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبعدها يتوجهان  إلى شبين الكوم لزيارة نادى سيتى كلوب بها، وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظى كفر الشيخ والمنوفية.
 
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (1)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (2)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (3)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (4)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (5)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (6)
محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

 


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