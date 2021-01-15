كامالا هاريس: استعادة دور القيادة الأمريكية عالميا من أكثر تحديات المرحلة

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن عودة تعزيز القيادة الامريكية العالمية أحد أكثر التحديات الحاحا التي تواجه الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، مشيدة بمسيرة ودور سامانثا باور التى تم تعيينها مؤخرا من قبل الرئيس بايدن رئيسا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للقيام بهذا الدور.



كامالا هاريس على تويتر

وغردت كامالا هاريس، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه أمتنا استعادة وتعزيز القيادة الأمريكية العالمية باعتبارها نصيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة جميع الناس. قلة من الأمريكيين هم أفضل استعدادًا للمساعدة في قيادة هذا العمل منهم السفيرة سامانثا باور".

وفى وقت سابق، عيّن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الامم المتحدة سامانثا باور رئيسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشيرا إلى خبرتها الكبيرة في معالجة الأزمات بأنحاء العالم.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان "باور ستعمل على حشد المجتمع الدولي والعمل مع شركائنا لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، بما في ذلك كوفيد-19 والتغير المناخي والفقر العالمي والتراجع الديمقراطي".

وأضاف البيان "الموظفة العامة التي صقلتها الأزمات والدبلوماسية، السفيرة باور رائدة في تعبئة العالم لحل الصراعات طويلة الأمد والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية والدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية".

وعملت باور سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة إبان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن من 2013 إلى 2017.