قصة قرية فى المنوفية جمعت 106 آلاف جنيه خلال يوم واحد لمواجهة كورونا

المنوفية - محمد فتحى

سطرت قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مثلا في التكاتف فى ظل أزمة كورونا، حيث استطاع أهالى القرية جمع 106 آلاف جنيه خلال حملة تبرعات لشراء أسطوانات أكسجين ومستلزمات مجابهة فيروس كورونا.

وأكد محمود أحمد من أهالى قرية شنشور التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة بدأت بقيام عدد من شباب قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن تنظيم مبادرات يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، وتم جمع مبلغ 106 آلاف جنيه لمساعدة مرضى كورونا .

وأضاف محمود، أن المبادرة شارك كافة فئات القرية أمام مساجد القرية عقب الخروج من صلاة الجمعة، وتم جمع المبلغ بتبرع معظم رجال وشباب، كما حرص النساء على التبرع عقب علمهم بالمبادرة، مشيرا إلى أنه تم توزيع مبالغ على الجمعيات المشاركة فى توفير اجتياجات المواطنين كالأدوية، وأسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا غير القادرين .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر تخصيص90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.

حيث وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض اخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى الى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور مشيرا الى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابى الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الاتية : 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335.



القرية جمعت 106 آلاف جنيه