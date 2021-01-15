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فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

الجمعة، 15 يناير 2021 02:39 م
فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة كورونا في فلسطين - أرشيف
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 403 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.
 
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت.
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 170228.

كورونا

فلسطين

كوفيد19

الصحة الفلسطينية

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