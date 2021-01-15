اليوم السابع
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غلق 4 محلات وتحرير محاضر لـ 32 آخرين يلقون المخلفات فى وسط الطريق بشبرا الخيمة

الجمعة، 15 يناير 2021 11:18 ص
غلق 4 محلات وتحرير محاضر لـ 32 آخرين يلقون المخلفات فى وسط الطريق بشبرا الخيمة محافظ القليوبية خلال الجولة بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية ليلية بمدينة شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال رفع الأتربة من علي جانبى محور الفريق محمد العصار، وذلك بنطاق حى غرب شبرا الخيمة من نزلة طريق "شبرا - بنها الحر" حتي نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، شوارع حى شرق شبرا  لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتى تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة وهذا للوقوف علي أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادرة عربة الكارو أو عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات.

كما وجه بإزالة الإشغالات بشارع الشابورى متفرع من شارع 15مايو مع منع انتظار التكاتك أمام الشوارع الرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تكاتك للسير عكس الإتجاه، بالإضافة إلى غلق 4 محلات وتحرير محاضر لـ 32 محل أخرين يقومون بإلقاء المخلفات فى وسط الطريق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

ضبط عربة كارو تلقى مخلفات بالشارع
ضبط عربة كارو تلقى مخلفات بالشارع

 

متابعة أعمال النظافة على طريق شبرا بنها الحر
متابعة أعمال النظافة على طريق شبرا بنها الحر

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 


اخبار القليوبية

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