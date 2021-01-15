غلق 2578 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق 508 محل، 106 سوق، عدد 161مطعم، 285مقهى، 278 ورشة و508 منشأة آخرى بإجمالي 1846 منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة.
وتم غلق وتشميع 732 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.
وطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما يهيب أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
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