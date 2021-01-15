غلق 2578 منشأة ومركزاً للدروس الخصوصية فى الغربية

وتم غلق وتشميع 732 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.

وطالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما يهيب أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.