صور.. كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج يحوى أسلحة متطورة

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

أقامت كوريا الشمالية، عرضا عسكريا كبير فى بيونج يانج، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إن كوريا الشمالية أقامت عرضاً عسكرياً، وهو حدث سيكون محط أنظار المراقبين الدوليين بحثاً عن إشارات إلى تكنولوجيات عسكرية حديثة، بعد اختتام مؤتمر نادر للحزب الحاكم، وفقاً لصور بثتها وكالة «رويترز» للأنباء..

وتخضع بيونج يانج لعقوبات دولية، بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ونقلت «يونهاب» عن مصدر حكومى كورى جنوبى لم تذكر اسمه، قوله إن العرض الذى لم ينقل على التلفزيون الرسمى بدأ بين الساعة السادسة والسابعة مساء، وظل مستمراً حتى الثامنة.

وقال موقع «إن كيه نيوز»، وهو موقع يرصد ما يجرى فى كوريا الشمالية، نقلاً عن شهود عيان، إن طائرات مقاتلة شوهدت تقوم بتشكيلات وتطلق ألعاباً نارية.

كانت كيم يو غونغ شقيقة الزعيم الكورى الشمالى والعضو فى اللجنة المركزية للحزب الحاكم، قد انتقدت جيش كوريا الجنوبية،؛ لأنه قال إنه رصد مؤشرات على عرض عسكرى أجراه الشمال فى بيونج يانج .

وأضافت فى بيان نقلته الوكالة الرسمية فى كوريا الشمالية، أن الخطوة تعبير عن «الأسلوب العدائي» الذى يتبعه الجنوب تجاه الشمال.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم كيم جونج أون وغيره من المسؤولين فى كوريا الشمالية، تجمعوا فى استاد مغلق فى بيونج يانج ، لمشاهدة فرق فنية عسكرية ومدنية تقدم عروضاً يمجد أغلبها زعامة كيم، ويؤكد رسائل مؤتمر الحزب الحاكم، والمؤتمر الذى استمر ثمانية أيام فى بيونج يانج، هو الأول منذ عام 2016، والثانى فحسب منذ عام 1980.

والعرض هو الأحدث هذا الأسبوع ضمن تجمعات كبيرة لم يظهر فيها كيم وغيره من الحضور وهم يضعون كمامات أو يتبعون إجراءات التباعد الاجتماعي، استناداً لصور بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»؛ لكنها فرضت إجراءات صارمة لإغلاق حدودها، وقيدت التنقل داخل البلاد، واتخذت إجراءات أخرى لمنع التفشي.



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



عرض عسكرى بصواريخ متطورة



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا



عرض عسكرى بصواريخ متطورة فى كوريا الشمالية



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج يحوى أسلحة متطورة



شاحنات تحمل صواريخ متطورة فى كوريا الشمالية



زعيم كوريا الشمالية يؤدى التحية العسكرية



جانب من العرض العسكرى فى كوريا الشمالية



رفع علم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى



جانب من العرض العسكرى



كوريا الشمالية تستعرض قوتها



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا



زعيم كوريا الشمالية



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا بالدبابات



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



عرض عسكرى بصواريخ متطورة



كوريا الشمالية تستعرض قوتها



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج