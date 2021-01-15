"صحة المنوفية" تعلن دعم مستشفى أشمون للعزل بـ110 أسطوانات أكسجين

المنوفية - محمد فتحى

تسلم مستشفى أشمون المخصصة للعزل الصحى، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، 110 أسطوانات أكسجين و15 منظما بدعم من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتنسيق مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بعد طلب إدارة المستشفى وأهالى أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالى مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظة لتقديم نموذج فى تحمل المسؤولية .