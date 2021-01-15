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شحن 3100 طن صودا كاوية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 15 يناير 2021 02:19 م
شحن 3100 طن صودا كاوية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3100 طن صودا كاوية من الميناء.

وأن إجمالى حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفه سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 

 


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