اليوم السابع
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سائح استرالى أول الزائرين لمعبد ايزيس بأسوان بعد افتتاحه.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 03:09 م
سائح استرالى أول الزائرين لمعبد ايزيس بأسوان بعد افتتاحه.. صور السائح الاسترالى
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد معبد ايزيس بمحافظة أسوان، والذى تم افتتاحه اليوم بحضور وزير السياحة والاثار، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، زيارة عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائح من أستراليا.

وأعرب السائح الاسترالى عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التى تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه.

كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستماع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة الى إعجابه بالمعالم الأثرية التى شاهدها والتى مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التى تبهر العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قاما صباح اليوم الجمعة، بافتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

يأتى هذا الافتتاح فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان وحرصه على إطلاق مبادرة "شتى فى مصر" فى أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصى المدن جنوبا فى صعيد مصر والذى يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة أسوان، ومرور 50 عاما على بناء السد العالي.

 

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وزارة السياحة والاثار

معبد ايزيس

اسوان

عيد اسوان القومى

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