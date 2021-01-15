جنوب أفريقيا ترجئ بدء الدراسة بعد تسجيل نحو 20 ألف إصابة يوميا بكورونا

رويترز

أرجأت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بدء العام الدراسي الجديد أسبوعين حتى 15 فبراير بعد تسجيل نحو 20 ألف إصابة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

وظلت المدارس مغلقة لنحو ثلث العام الدراسي الماضي عندما اجتاحت البلاد الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وقالت ريجينا مهاولي نائبة وزيرة التعليم الأساسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة بريتوريا "اتخذ مجلس وزراء التعليم هذا القرار الصعب بعد دراسة كافة العوامل... المتعلقة بوضع النظام الصحي الراهن".

وسجلت جنوب أفريقيا أكثر من 35 ألف وفاة بمرض كوفيد-19، وهو أعلى عدد في أفريقيا.

وأرجئ بدء العام الدراسي للمرة الثانية بعد تأجيله أسبوعين عن موعده المعتاد، إذ كان متوقعا بدء الدراسة في 27 يناير.

وذكرت مهاولي أن وزيرة التعليم آنجي موتشيكا نفسها مصابة بوعكة صحية وتعالج في منزلها، لكنها امتنعت عن الرد على سؤال عما إذا كانت مصابة بكوفيد-19.