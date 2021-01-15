تنفيذ 752 أحكام قضائية وضبط قضية تجميع بطاقات تموينية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 752 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 156 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 30 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 402 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 160 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط 4 قضايا جنايات .



وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.



وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت تحرير 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.و 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 8قضايا عدم حمل شهادة صحية 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها.

وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان



