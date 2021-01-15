تعرف على حقيقة تعيين مسلمة محجبة قائد بسلاح الجو الأمريكى.. صور

كتبت مريم بدر الدين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مسلمة محجبة تتقلد رتبة رفيعة في القوات الجوية الأمريكية، وتظهر بالصورة خلفها العلم الأمريكى، مصحوبة بتعليق :" اللواء فاطمة البعداني قائدة القوة الجوية الأمريكية الثانية عشرة وهي أول امرأة مسلمة يمنية تقلدت أعلى رتبة عسكرية لمحجبة مسلمة عربية من أصل يمني داخل سلاح الجو الأمريكي"، و الصورة آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



الصورة المتداولة

وأثبت موقع "SNOPES" كذب هذا الإدعاء، ‏وهو موقع يكشف الشائعات على الإنترنت، ويُعد الموقع مصدر شهير للتحقق من مثل هذه القصص في الثقافة الشعبية الأمريكية وكشف أمرها، حيث أكد أن تم التلاعب بالصورة من صورة أصلية لامرأة مختلفة، هى ليندا هيمنجر، وهى لواء في القوات الجوية الأمريكية، مؤكدا أن "فاطمة همنجر هى شخصية خيالية تعيش فقط في عالم الصور التى تم التلاعب بها".



الصورة الحقيقية

وتظهر السيدة في الصورة الأصلية غير محجبة، وكتب في النص المرافق أنها تعود "للجنرال ليندا هامينجر"، ويظهر اسمها واضحا على الزى، وقد قام مركبو الصورة إلى إبدال رأس هامينجر برأس سيدة محجبة مدعين أنها سيدة يمنية مسلمة.



الصورتين

من ناحية آخري الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أعلن عن عدد أعضاء من موظفي البيت الأبيض سيتولون مناصب اتصالات رفيعة المستوى، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتولى النساء بالكامل هذه الوظائف.

ومن بين الشخصيّات التي تمّ اختيارها، جين ساكي التي ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز. وشغلت ساكي (41 عامًا) العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض في ظلّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوّع في التعيينات والترشيحات المُعلنة حتّى الآن، قبل أداء اليمين في 20 يناير.