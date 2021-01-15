تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق وأماكن التجمعات بمطروح .. صور

مطروح حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق وأماكن التجمعات فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

حيث تم تعقيم مبنى مديرية التربية والتعليم ومبنى التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح فى إطار خطة تم إعدادها لتطهير وتعقيم عدد من المواقع والمنشآت العامة وتجمعات المواطنين.

كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، أنه تطهير إدارة المرور وتكثيف أعمال التعقيم اليومى لأماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والأسوق والمواقف، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بالمدينة.

كما شارك فريق كشافة الجوالة فى تطهير عدد من المساجد ضمن خطة تم إعدادها بالتعاون مع مديرية الأوقاف، ومنها اليوم الجمعة بمسجد التنعيم بمرسى مطروح، وذلك فى اطار خطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .



جانب من أعمال التعقيم والتطهير بمطروح



التعقيم والتطهير بمطروح