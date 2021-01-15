تسجيل 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بكورونا في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 حالات شفاء وحالة وفاةً وصفر حالة إيجابية، وحجز و15 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و90 حالة عزل منزلى، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 77 حالة، و262 حالة ايجابية واجمالي عدد حالات الشفاء 1364 حالة.