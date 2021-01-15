تسجيل 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بكورونا في شمال سيناء

سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 حالات شفاء وحالة وفاةً وصفر حالة إيجابية، وحجز و15 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و90 حالة عزل منزلى، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 77 حالة، و262 حالة ايجابية واجمالي عدد حالات الشفاء 1364 حالة.
وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقعا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على ان يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم ،وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .
وقام عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.
بيان فيروس كورونا فى شمال سيناء
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