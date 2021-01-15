اليوم السابع
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تحرير 340 محضر مخالفة لعدم إرتداء كمامات بالقليوبية اليوم

الجمعة، 15 يناير 2021 05:40 م
تحرير 340 محضر مخالفة لعدم إرتداء كمامات بالقليوبية اليوم محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف المحافظة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الجمعة، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 340 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد للأسبوع الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 5185 محضر للمخالفين منذ بدء تطبيق المخالفات حتى اليوم.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 340 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.


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الكمامات

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غرامة القمامة

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