بث مباشر.. "الفيضة الكبرى" تفاجىء الإسكندرية بطقس مشمس وتوقف الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم، طقس مشمس و توقف هطول الأمطار منذ مساء أمس، حيث فاجأت نوة الفيضة الكبرى أهالى الإسكندرية بطقس شمس ولكنة بارد.

وشهدت الإسكندرية أمس هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة، فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى، وهى نوه ممطرة تضرب الإسكندرية وتستمر 6 أيام.









وتعتبر نوة الفيضة الكبرى من أول النوات التى تضرب الإسكندرية منذ بداية العام الميلادى الجديد 2021 حيث لأول مرة منذ فترة طويلة لم تأتى نوه رأس السنة على الإسكندرية ونوة عيد الميلاد.









توبدأ نوة «الفيضة الكبرى»، بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية مما يؤدى الى إرتفاع الأمواج 3 أمطار ،وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائى الدخيلة والإسكندرية حيث تعد من النوات الشديدة التى تجتاح المدينة الساحلية.

وقد كثفت شركة الصرف الصحى أعمال نزح مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية، وطريق الكورنيش حيث انتشرت سيارات الصرف الصحى لشفط مياه الأمطار بالبؤر الساخنة وأماكن تجمع المياه.

من جانبه أكد الدكتور هلالى عيد الهادى نائب رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن منسوب المياه بالمصارف والترع أمن و لم يرتفع بالحد الذى يمثل خطورة على محطات الصرف والمعالجة.

فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء .

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.