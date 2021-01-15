بايدن: سنلجأ للإنتاج الدفاعى لتعزيز إنتاج اللقاحات

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال كلمته فى ديلاوير، إنه سوف يلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز إنتاج اللقاحات وإمدادات اللقاحات للبلاد.

وقال بايدن: "سوف نلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتوفير الحاويات الزجاجية لحفظ اللقاحات بالإضافة إلى الحقن والابر الطبية والمطهرات لبدء حملة تطعيم عملاقة للقضاء على التفشي والحفاظ على حياة الناس"

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا، مما يوضح نوع المساعدات الكاسحة التى طالب الديمقراطيون بها على مدار أشهر، وتشير إلى تحول فى تعامل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع الوباء مع استعداد بايدن لتولى مهام منصبه.

وتشمل الحزمة أكثر من 400 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا مباشرة، ومنها أموال للإسراع فى توزيع اللقاح وإعادة الفتح الآمن لأغلب المدارس فى غضون 100 يوم.

وهناك 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لسد القصور فى الميزانية، بينما ستشمل الخطة شيكات مباشرة قيمتها 1400 دولار للأفراد، وإعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازة مدفوعة الأجر للعاملين ودعم كبير لتكاليف رعاية الأطفال.