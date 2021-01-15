باكستان تسجل 2417 إصابة جديدة وكوريا الجنوبية تمدد قيود السفر حتى 15 فبراير

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سجلت باكستان 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المؤكدة إلى 514 ألفا و338 شخصا. وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطنى المعنى بمكافحة فيروس كورونا فى باكستان .

مددت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة توصيتها الخاصة بعدم السفر إلى الخارج، لمدة شهر إضافى فى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية.

يحث التدبير الذى سيظل فى حيز التنفيذ حتى 15 من شهر فبراير المقبل المواطنين على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم المخطط لها إلى الخارج. فى الوقت الذى ينتهى فيه التدبير الجارى حاليا يوم السبت بعد استمراره لمدة شهر.

وقالت الوزارة إنها قامت بتمديد فترة التوصية، فى الوقت الذى تواصل فيه العديد من الدول حول العالم فرض قيود دخول على القادمين من الخارج، واستمرار توقف العديد من رحلات الطيران الدولي.

وحثت الوزارة المواطنين كذلك على إتباع تدابير النظافة العامة، وتجنب التجمعات كبيرة الحجم والأنشطة الخارجية، وتقليل التواصل مع الآخرين.