انخفاض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان إلى 2500 جندى

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إن عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان انخفض إلى 2500 جندي، وهو أدنى مستوى للقوات الأمريكية هناك منذ عام 2001.

وفى نوفمبر تشرين الثانى قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب إنها ستخفض بشدة عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان من 4500 جندى إلى 2500 بحلول منتصف يناير كانون الثاني، متخلية عن الانسحاب الكامل بعد معارضة شديدة من حلفائها فى الداخل والخارج.

وقال كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع فى بيان بشأن انخفاض العدد إلى 2500 "ستظل أى تخفيضات فى الأعداد فى المستقبل متوقفة على الأوضاع".

ويوم الاثنين ذكرت رويترز أن الجيش الأمريكى لم يوقف سحب القوات من أفغانستان رغم قانون جديد يحظر المزيد من الخفض فى القوات دون أن يرسل البنتاجون إلى الكونجرس تقييما للمخاطر.

وقال الميجر روب لودويك المتحدث باسم البنتاجون اليوم الجمعة إن ترامب وقع استثناء يسمح بخفض القوات، وفى ذروة وجودها العسكرى كان للولايات المتحدة أكثر من مئة ألف جندى فى أفغانستان فى عام 2011.