المكسيك تواصل خسائرها السياحية حتى 2024.. صحيفة : كورونا أدت لانخفاض 52% خلال 2020

فاطمة شوقى

في أقل من عام، قضى وباء الفيروس التاجي على ما يقرب من ثلث الطرق الجوية في العالم خارج الخريطة، وفي المكسيك تسبب في انخفاض يقدر بنسبة 52 % في وصول السياح الدوليين، والذي ارتفع من 45 مليون في عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 21.6 مليون بنهاية عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من حقيقة أن العديد من الدول بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن الوباء لا يتوقف، حيث تزداد العدوى وعودة الاقتصادات إلى الحبس بعد وصول سلالات جديدة معدية بشكل أسرع والتي تسببت في إغلاق حدود جديدة في بعض البلدان وشلل السياحة مرة أخرى.

وقدرت وزارة السياحة (سكتور) أن وصول السائحين الدوليين إلى البلاد هذا العام في السيناريو الأكثر تفاؤلاً سيصل إلى 42.7 مليون مسافر، وهو رقم لا يزال أقل بنسبة 5 % من المستويات المعروضة قبل وباء السارس. 2 في عام 2019، عندما استقبلت المكسيك 45 مليون مسافر أجنبي.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومنظمات الأعمال في البلاد تتوقع أن يتم تعافي المسافرين الدوليين إلى مستويات ما قبل كورونا في المكسيك حتى عام 2024.

قال رافائيل جارثيا، رئيس جمعية فنادق مكسيكو سيتي (AHCDMX) ، إن الربع الأول من هذا العام سيكون صعبًا على رجال الأعمال في هذا القطاع لأنه لا يوجد عملاء للحضور بسبب "الحد الأقصى" الجديد للأنشطة الترفيهية بالفعل. التدفق المنخفض للمسافرين من رجال الأعمال.

أوضح جارثيا أن التوقعات لهذا العام لا تزال معقدة، لأنه اعتبارًا من الربع الأول، سيتعين على أصحاب الفنادق الذين حصلوا على قروض في بداية الوباء سداد المدفوعات الأولى وليس لديهم التدفق اللازم للقيام بذلك.

بالنسبة لأصحاب الفنادق، في الربع الأول لن نتجاوز 25 بالمائة (إشغال) والثاني لن نتجاوز 30 % إشغال، في محاولة لإغلاق العام بنسبة 40 %، وهذا بتفاؤل. قال جارثيا في مقابلة مع إنها نظرة معقدة للعام الذي يبدأ".

في السيناريو المتوسط ​​أو المحافظ، سيصل وصول السائحين الدوليين إلى البلاد إلى 34.5 مليون سائح في نهاية العام، وهو مبلغ يقل بنسبة 23 % عن ذلك المسجل في العام السابق للوباء، أي في عام 2019.

في السيناريو المتشائم، الذي يفكر في إطالة مدة الوباء، سيكون تعافي تدفق المسافرين من أمريكا الشمالية أبطأ، حيث سيصل هذا العام 26.3 مليون سائح فقط، وهو رقم أقل بنسبة 41 % من المسجلين في 2019.

حسب براوليو أرسواجا، رئيس مجلس الأعمال السياحي الوطني (CNET)، أن الانتعاش هذا العام لن يكون تدريجيًا فحسب، بل سيكون منخفضًا وسيعتمد على مراحل تطبيق اللقاحات، والتي ستعيد بطريقة ما الثقة للسفر من الخارج وإلى داخل البلاد.

قال رئيس المركز إن خطة التطعيم تشمل 5 مراحل، وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عامًا، أي أولئك الذين لديهم إمكانية دفع تكاليف رحلاتهم ورحلات عائلاتهم.

وقالت أرسواجا "لكن في النهاية سيكون هناك أشخاص لن يتم تطعيمهم وسيخافون من قيود السفر".

خلال هذا العام، سيصل سائح الولايات المتحدة جواً إلى 8 ملايين و 571 ألفاً ، أي بزيادة ثلاثة ملايين و 390 ألفاً عن تقديرات عام 2020 في السيناريو المتفائل ؛ المحافظ ، 6 ملايين 359 ألف سائح ، مليون 177 ألف أكثر عن عام 2020 ؛ بينما المتشائم سيكون 5 ملايين و 234 ألف ، فقط 51 ألف 800 فوق 2020 أي ما يعادل زيادة بنسبة 1%.

من خطط وزارة السياحة وجمعية أمناء السياحة (Asetur) زيادة الترويج للوجهات الوطنية بين مواطني الولايات المتحدة، أهم سوق تعتمد عليه المكسيك لاستعادة دخول العملات الأجنبية.