العثور على جثة متحللة وسط الأراضى الزراعية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، على جثة متحللة وسط الأراضى الزراعية، وترتدى ملابسها، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من الأهالى بلاغ يفيد بالعثور على جثة وسط الأراضى بمنطقة المزرعة بأول المطرية فى وضع تحلل كامل.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور المركز والعقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فريد مفتش مباحث المديرية، والرائد أحمد يسرى رئيس مباحث المركز، والقوة المرافقة وتبين أن الجثة التى أبلغ عنها الاهالى فى حالة تحلل تام، وترتدى ملابس شتوية بلوفر وبنطلون.

وأفادت المعاينة الأولية أن الجثة قد مرت فترة كبيرة على وفاتها تقارب العام، ولم يتحدد أى معلومات أخري، ولم يتم التعرف عليها وتشير المؤشرات الأولية أنها لشاب فى العقد الثانى أو الثالث من العمر، و تم إيداع الجثة مستشفى المطرية المركزى وتم اخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة، التى طلبت بعرض الجثة على الطب الشرعى لمعرفة أسباب وكيفية الوفاة.