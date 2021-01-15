الدولة تحقق حلم أهالى "وادى الصهو" ببناء مدرسة فى جبال سيناء..صور

جنوب سيناء _ محمد حسين

حققت الدولة حلم أهالى "وادى الصهو" بجنوب سيناء، ببناء مدرسة تعليم أساسى مجهزة ينتظر أن تفتح أبوابها للطلبة فى النصف الثانى من العام الدراسى الجارى لتستقبل الطلاب فى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

بناء المدرسة، تم خلال 4 شهور فقط بعد جهود ساهم فى جانب من تذليلها أهالى الوادى، بالتعاون مع كافة جهات التنفيذ، لنقل معدات البناء وصولا للمكان عبر مدقات ومسارات أودية صعبة التضاريس، بطول نحو 79 كيلو من مدينة "أبو زنيمة"، التى يعد وادى الصهو أحد المناطق التابعة له، حتى ظهر المبنى وأصبح واقعا بديلا لعدة فصول قديمة مضى على بنائها أكثر من 35 عاما.

حملت المدرسة اسم الوادى "الصهو" وهو بحسب قول أهالى المنطقة من أقدم الوديان بجنوب سيناء الذى يحتوى معالم أثرية صخرية لاتزال باقية حتى اليوم، وفيه هضبة "الفرعة"، التى تفصل ما بين وادى "الرحبة"، ووديان "قرية الرملة، وسكانه من أبناء قبيلة "الحماضة"، يقيمون فى تجمعات بالوادى.

قال عيد عودة، مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية، إن تاريخ المدرسة يرجع لعام 1985 م، وقتها تم إنشاء مبنى صغير من حجرتين نواة لمدرسة إبتدائية، وطوال هذه الفترة تستقبل المدرسة طلبتها لتؤسس أبناء المنطقة وتمنحهم تعليم وشهادة تؤهلهم لإستكمال مسيرتهم التعليمية بعد السفر لمسافات للمدن القريبة، وخلال السنوات الأخيرة زاد طموح الأهالى بإنشاء المبنى الجديد المطور وفتح فصل للمرحلة الاعدادية.

وأضاف عودة، أنه فور عرض الأمر على جهات الإختصاص بالتربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ومجلس المدينة، ومختلف الجهات المعنية، لقيت مطالب الأهالى إستجابة وبدأت عملية التنفيذ، لافتا إلى أن بناء مدرسة فى هذا المكان ليس أمرا سهلا حيث المسافة الطويلة بينها وبين المدينة، ويربطها طريق صعب التضاريس يشكل عائقا أمام نقل معدات وأدوات البناء، وكانت هناك أفكار بتوفير مدرسة بنظام الأكشاك الجاهزة، ولكن هيئة الأبنية التعليمية حسمت قرارها بإنشاء المبنى وتم إنجازه فى مدة 4 شهور فقط.

وأشار مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية، إلى أنه فى هذا السياق، قدم الأهالى كل التعاون وشاركوا فى إنجاز هذا العمل وتذليل كثير من عقبات واجهت أعمال البناء والقائمين عليها، حتى رأت جدران المدرسة النور، وجهزت من حيث البناء بشكل متكامل وفقا للنموذج المعتمد للمدارس من هيئة الأبنية التعليمية.

وقال عيد عودة، إن مدرسة الصهو للتعليم الأساسى فى ثوبها الجديد تضم 6 فصول، وإستراحة، وملاعب، ومكتبة ومعامل خاصة بالحاسب الآلى والعلوم، ومجهزة لتستقبل الطلبة، وإقامة المعلمين من خارج المنطقة فيها .

وأشار عودة، إلى أن المبنى تم تجهيزه وجارى التأثيث وفرش المدرسة بالكامل بكافة المطلوب لها، لتستقبل الدارسين ابناء وادى الصهو فى فصولها الجديد بالنصف الثانى من العام الدراسى الجارى .

وأوضح عيد عودة، مدير إدارة ابو زنيمة التعليمية بجنوب سيناء، أن مدرسة وادى الصهو من بين 4 مدارس بمناطق وأودية جبلية فى نطاق إدارة أبو زنيمة التعليمية، لافتا إلى أن إجمالى عدد المدارس التى شيدتها الدولة فى نطاق أبو زنيمة 19 مدرسة إبتدائية و12 مدرسة إعدادية، ومدرسة ثانوية ومدرسة فنية صناعية تضم 7 أقسام، ومدرسة تجريبية.

وأضاف عيد عودة ، أن تجربة بناء المدرسة تعد نموذج لسرعة إستجابة الدولة لمطالب الأهالى المتعطشين للعلم، والذين بدورهم لم يقفوا متفرجين ولكنهم سارعوا يدا بيد للتعاون، ومن بينهم من سبق وعانى من صعوبة أن يجد مدرسة يتعلم فيها ويستكمل سنوات دراسته، ومنهم من كانت الفصول التى تم تحديثها إنطلاقه له ليبحث عن العلم الإضافى ويستكمل مسيرته، ويكون من قيادات العمل التنفيذى فى مكانه.

بدورهم أعرب الأهالى سكان وادى الصهو، عن تقديرهم للدولة وشكرهم على هذا الإنجاز لصالح أبنائهم وأجيال قادمة، وقال الشيخ سليمان سالم، والشيخ عيد سليمان، وسليم رمضان من رموز " وادى الصهو"، أنهم يثمنون هذا الإنجاز الذى يعد إضافة لإنجازات خدمية تشهدها مناطقهم، وإنقاذ لمستقبل أبنائهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكل من إستجاب لمطلبهم من قيادات المحافظة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو أحد دلائل إهتمام الدولة بسيناء وبأهل سيناء على كل شبر بأرضها حتى مناطق الوديان البعيدة فى عمق الجبال.



تتصل-المدرسة-بطريق-جبلى-صعب-التضاريس



تجهيزات-متكاملة



تخدم-ابناء-مناطق-الجبال



دان



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فصل-تعليمى



ليلا-انوارها-وسط-الجبال



مبنى-المدرسة-وسط-الجبال_1



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