إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الغاز واعتقال مسن خلال قمع الاحتلال مسيرة

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أصيب عشرات الفلسطينيين بقنبال غاز، واعتقل مسن، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في منطقة (مسافر يطا) جنوب الخليل بفلسطين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مئات المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة على مدخل قرية لتوانة، تضامنا مع أهالي المنطقة الذين يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ورفضا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق سكان المسافر.

وأشارت "وفا" إلى أن المسيرة التي شارك فيها متضامنون أجانب ونشطاء سلام، انطلقت عقب أداء الصلاة، رفع خلالها العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وقد أكد المشاركون تضامنهم الكامل مع أهالي (مسافر يطا) في تصديهم للاحتلال.

وتابعت أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالمسيرة، واعتدت عليهم بالضرب، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة سيدة بقنبلة غاز في القدم، والعشرات بحالات اختناق، إضافة لاعتقال المُسن سليمان الهذالين، بعد أن أغلقت كافة المداخل المؤدية لقرية لتوانة، في محاولة منها لمنع إقامة هذه الفعالية.

من جهته، قال منسق لجنة الحماية والصمود في (مسافر يطا) فؤاد العمور إن ما تشهده المنطقة هذه الأيام من تصعيد واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم هدفه ترهيبهم والضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، لصالح توسيع المستوطنات المقامة عنوة على أراضيهم.