إزالة 370 حالة إشغالات وغلق 143 محل مخالف بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بنى سويف، وشرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع المدينة فى اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وقاد الحملة العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هانى ضابط قسم شرطة المرافق و عبد الحى سيد نائب رئيس المدينة والملازم اول حسنى مبارك ضابط شرطة المرافق وتنفيذين الوحدة .

أسفرت الحملة عن رفع 370 حالة اشغال متنوع عبارة عن "تاندة مخالفة – بانر – يافطة – ميزان وشماسى – تعديات على الارصفه – كراسى وترابيزات – مخالفات على جانب الطريق – اشغال طريق باعة جائلين"، و ضبط 46 شيشة.

من ناحية أخرى أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف 143 محل من مركز ومدينة بنى سويف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.