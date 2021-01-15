اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 12:35 م
خالد صلاح
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أوقاف بنى سويف تفتتح 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 12:00 م
أوقاف بنى سويف تفتتح 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. صور مسجد
بنى سويف هانى فتحى

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افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى إعمار المساجد والافتتاحات التى تتوالى.

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة وهى الحاج عيد بقرية الميمون بمركز الواسطى، والمختار بعزبة عوض عيان، ونجع عواد بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، والسلام بعزبة الصعايدة بقرية مازورة بمركز سمسطا على مساحة ألف و100 متر بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه لترتفع عدد المساجد والتى تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 32 مسجدا.

وأكد "نظير" أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

 

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أوقاف بنى سويف

مديرية أوقاف بنى سويف

مساجد جديدة فى بنى سويف

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