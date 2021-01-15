أوقاف الإسماعيلية تفتتح 5 مساجد جديدة فى القنطرة غرب.. صور

وأناب الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ مجدى عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة فى افتتاح 5 مساجد اليوم فى مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بعد إحلالها وتجديدها وهى مستشفى الخلفاء الراشدين بقرية ابو خليفة بالقنطرة غرب ويقام على مساحة 132 متر بتكلفة 800000 الف جنيه بالجهود الذاتية ومسجد الايمان بالكيلو 16 بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 180 متر بتكلفة 1200000 جنيه بالجهود الذاتية ومسجد الرحمة بالكيلو 11 المنشار بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 130 متر بتكلفة 795000 جنيه بالجهود الذاتية ومسجد المتقين بخط البحر بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 150 متر بتكلفة 1000000 مليون جنيه بالجهود الذاتية ومسجد عباد الرحمن بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام على مساحة 150 متر بتكلفة 386000 الف جنيه بالجهود الذاتية.

والقى الشيخ زكريا صابر خطبة الجمعة بمسجد الإيمان بالكيلو 16 بالقنطرة غرب بحضور أحمد الإسناوى نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والشيخ مجدى عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب والشيخ على جودة مدير إدارة الإرشاد الدينى بالإدارة، وتناولت خطبة الجمعة عنوان فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي كما تحدث الخطيب عن أعمار المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه اليوم الجمعة تم افتتاح، (16) مسجدًا جديدًا، و(29) مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (45)، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.