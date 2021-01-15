ألمانيا تأمل في إجراء محادثات سريعا مع أمريكا بشان نورد ستريم 2

رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تهدف إلى الحديث مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 فور أن تتولى المسؤولية.

وأصبح نورد ستريم 2، المصمم لمضاعفة قدرات خط أنابيب الغاز البحري القائم نورد ستريم الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا إلى مثليها، نقطة خلاف بين موسكو وواشنطن، مع سعي الولايات المتحدة لخفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وعلقت المجموعة المعنية بالخط العمل في ديسمبر كانون الأول 2019 بسبب تهديدات بالعقوبات من واشنطن.