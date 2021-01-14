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وزير الخارجية السودانى: لسنا فى نزاع حدودى مع إثيوبيا حتى نلجأ للتحكيم

الخميس، 14 يناير 2021 02:36 م
وزير الخارجية السودانى: لسنا فى نزاع حدودى مع إثيوبيا حتى نلجأ للتحكيم وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية السودانى، عمر قمر الدين، إن السفير الإثيوبى بالخرطوم أدلى بمعلومات غير صحيحة حول التعزيزات العسكرية على الحدود، مضيفا: "لابد أن نضبط أنفسنا كسياسيين فى تعاملنا"، مضيفا:"لا مستفيد من الصراع وعلى إثيوبيا أن لا تنجر لهذا النوع من الفتن"، مشيرًا إلى أن وصف إثيوبيا للحدود بـ"المتنازع عليها"، وصف باطل ولا يستند لأى وثائق دولية.

 

وحول الزيارات الخارجية التى يقوم بها مسؤولون سودانيون، قال وزير الخارجية فى تصريحات لقناة العربية: "الغرض الأساسى من الزيارات الخارجية هو توضيح الحقائق للدول المجاورة حول نزاعنا مع إثيوبيا.. ولم نلحظ مشاركة أى قوات أريترية فى نزاعنا مع إثيوبيا".

 

وأعلن "قمر الدين" رفض الخرطوم أى وساطات مع إثيوبيا، قائلا:" لا نسعى لأى وساطة مع إثيوبيا حول أرضنا وحدودنا ولا نرغب بالتصعيد.. فلسنا فى نزاع حدودى كى نلجأ للتحكيم.. وعلى إثيوبيا الاختيار".

 

وكشف الوزير السوداني عن القيام بجولات وزيارات مرتقبة للسعودية والكويت وقطر لحشد الدعم الدبلوماسى والقانونى.


وزير خارجية السودان

السودان

اثيوبيا

عمر قمر الدين

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