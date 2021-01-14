اليوم السابع
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وزيرا السياحة والأوقاف يصلان أسوان لإجراء جولة تفقدية بذكرى افتتاح السد العالى

الخميس، 14 يناير 2021 08:30 م
وزيرا السياحة والأوقاف يصلان أسوان لإجراء جولة تفقدية بذكرى افتتاح السد العالى وزيرا السياحة والأوقاف
أسوان - عبد الله صلاح

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وصل مطار أسوان الدولى، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، استعدادا لجولة تفقدية بأسوان، فى ذكرى اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى 15 يناير والذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان.

وزيرا السياحة والأوقاف (1)

ويتفقد الدكتور خالد العنانى، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل الجارية فى مدينة أسوان بمناسبة العيد القومى، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة بلازا درة النيل.

وزيرا السياحة والأوقاف (2)

ومن المقرر أن يستكمل وزير السياحة والآثار جولته فى أسوان، غدا الجمعة بتفقد معبد فيلة وافتتاح معبد إيزيس بمدينة أسوان.

فى المقابل، مقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، ويعقد لقاء مع الأئمة بحضور محافظ أسوان.

 

 

وزيرا السياحة والأوقاف (3)
 

وزير الاوقاف

وزير السياحة الاثار

محافظ اسوان

عيد اسوان القومى

مطار اسوان

مشروعات التطوير

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