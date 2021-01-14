والدة غريق قرية الزوامل بالشرقية: كنا بنحلم بيوم فرح محمد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

حادث مأساوى شهدته عزبة الغرة، التابعة لقرية الزوامل بمحافظة الشرقية، حيث توجهت أسرة لنقل عفش عروس استعدادا للزفاف، وفى الطريق انقلبت سيارة ربع نقل تقل 7 من أسرة العريس لتسقط من أعلى الكوبرى العلوى فى مياه ترعة الإسماعيلية، ويلقى والد العريس مصرعه ويصاب نجلى عمه فيما جرف التيار جثة نجل عم العريس.

وعلى مدى 7 أيام متواصلة، يحتشد أهالى قرى الوحدة المحلية بالزوامل، على شط جابنى ترعة الإسماعيلية وعدد 7 كبارى حتى مدخل أبو حماد، أملا فى العثور على جثة الشاب محمد السيد طالب بكلية الهندسة، أحد ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل الذى وقع الجمعة الماضية ناحية كوبرى الزوامل، ولم يتم العثور على جثمانه حتى اليوم.

وقال صابر الحويطى أحد الأهالى، لـ"اليوم السابع"، إنه فور وقوع الحادث انتقلت الحماية المدنية والتى انتشلت جثة الحاج حسن دياب 55 سنة والد العريس، وانتشلت المصابين نجل العريس صلاح دياب وهو يرقد بالعناية المركزة وبه إصابات كسر بالعمود الفقرى، وكذلك عبدالله السيد طالب جامعى وهو شقيق الغريق المفقود، بينما باقى المصابين إصابات بسيطة.

وأضاف أبو العلا، "7 أيام نجلس على جانبى شط ترعة الإسماعيلية، وينتشر الأهالى فى فرق بطول الترعة للمراقبة على أمل أن طفو الجثة ويتم انتشالها، فتركنا بيوتنا وأشغالنا بحثا عن المفقود".

وجلست تكبر الأم الملكومة والجدة التى تقول: محمد كان زينة الشباب فى أدب وأخلاق كنا بنحلم بيوم فرحه وبيكون مهندس قد الدنيا".

وتابع صالح عبد العزيز، أن كوبرى الزوامل متهالك منذ سنوات فالحوادث متكررة ويومية عليه، طالبنا مرار بإعادة صيانته.

وناشد الأهالى الجهات المعنية والإدارة العامة للحماية المدنية، بمد قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية بعدد من فرق الضفادع البشرية، لتتمكن من انتشال جثة شاب المتوفي.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون فى ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبرى الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة جثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة فى مياه الترعة.

وتبين إصابة كل من: عبد الله السيد محمد سالم، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 24 سنة، سائق، وإصابة شاب ثالث، وفقدان "حسن د" 58 سنة فلاح، تم انتشال جثته، جميعهم من مركز بلبيس، فيما تبين وفاة المفقودين الاثنين، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن سائق السيارة، وتبين حدوث الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأيمن أعلى الكوبرى.



أسرة غريق قرية الزوامل تقضى ثامن يوم على شط ترعة الإسماعيلية



أسرة غريق قرية الزوامل تقضى ثامن يوم على شط ترعة الإسماعيلية



أسرة-غريق-قرية-الزوامل-تقضى-ثامن-يوم-على-شط-ترعة-الإسماعيلية--(5)



البحث عن الجثمان



الشاب محمد السيد



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جانب-من-الحادث-(2)