اليوم السابع
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بعد وفاته متأثرًا بإصابته بكورونا..

نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 57 أحمد الكيلانى أخصائى الباطنة

الخميس، 14 يناير 2021 02:24 م
نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 57 أحمد الكيلانى أخصائى الباطنة الدكتور أحمد الكيلاني اخصائي الباطنة بإدارة اجا الصحية
الدقهلية شريف الديب

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نعت نقابة الأطباء بالدقهلية الشهيد رقم 57 فى صفوف الفريق الطبى بمحافظة الدقهلية، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

 

ونعى الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية الدكتور أحمد الكيلاني اخصائي الباطنة بإدارة أجا الصحية، قائلا: لـ " اليوم السابع" إن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بكميات العباسية، ولكنه توفى صباح اليوم متأثرا بالإصابة بعد تدهور الحالة الصحية له.

 

وتابع النقيب:"بذلك يرتفع اعداد شهداء الفريق الطبي فى الدقهلية إلى 57 شهيد، وطالب باتخاذ الجميع الاجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة بسبب شراسة العدوى والفيروس".


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