ملك الأردن وولى العهد يتلقيان لقاح كورونا بالديوان الملكي الهاشمي.. صورة

كتبت مريم بدر الدين

تلقي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وولى العهد الأردنى الأمير الحسن بن طلال شقيق الملك الحسين بن طلال وعم الملك عبدالله الثانى، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولى العهد، لقاح فيروس كورونا، في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمى، ونشر الديوان الملكى عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة لهم خلال تلقى اللقاح.



ملك الأردن وولى العهد خلال تلقي لقاح كورونا

وبدأت الأردن أمس الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عبر الحساب الرسمي لها "تويتر"، أن مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانيا أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم.



ملك الاردن

وبحسب وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، يستهدف برنامج التطعيم الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية.

وأكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن الدكتور وائل هياجنة، الدور المحورى للصحفيين والإعلاميين فى دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتوعية بضرورة اخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (vaccine.jo)، وقال الهياجنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن للاعلام دورا هاما ومساندا للأجهزة الرسمية المختلفة، بخاصة وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بأهمية اللقاحات لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال بث الرسائل المقنعة والبرامج الإعلامية التوعوية الهادفة فى هذا المجال.

وشدد على ضرورة احترام خصوصية المواطنين عند أخذهم اللقاح، خلال حملة التطعيم التي انطلقت أمس الاربعاء، والتزام جميع وسائل الاعلام بالممارسات المهنية في التغطية الصحفية لانطلاق البرنامج وسيره، وأشار الهياجنة، الى أنه سيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بالتحدث للمواطنين الراغبين بعد أخذهم اللقاح والاستماع إلى آرائهم، وذلك بعد أخذ الموافقة الشفهية منهم بهذا الشأن بالتنسيق مع الكوادر الطبية في المراكز المعتمدة لأخذ اللقاح.