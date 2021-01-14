اليوم السابع
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الخميس، 14 يناير 2021 06:12 ص
خالد صلاح
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مقتل 3 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 6 في هجوم بمالي

الخميس، 14 يناير 2021 06:00 ص
مقتل 3 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 6 في هجوم بمالي قوات حفظ السلام
(رويترز)

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 قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس إن 3 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها قُتلوا وأصيب 6 في وسط مالي أمس الأربعاء بعد انفجار عبوة ناسفة في قافلة وتعرضها لإطلاق نار.

ولم يتضح من نفذ الهجوم الذي وقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بلدة بامبارا-ماوديه بمنطقة تمبكتو، وتنشط جماعات  متطرفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع في مالي أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج.

وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألف جندي، بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.

 

 

 


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مالي

جنود

هجوم

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