مقتل 3 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 6 في هجوم بمالي

(رويترز)

قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس إن 3 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها قُتلوا وأصيب 6 في وسط مالي أمس الأربعاء بعد انفجار عبوة ناسفة في قافلة وتعرضها لإطلاق نار.

ولم يتضح من نفذ الهجوم الذي وقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بلدة بامبارا-ماوديه بمنطقة تمبكتو، وتنشط جماعات متطرفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع في مالي أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج.

وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألف جندي، بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.