مشاورات بريطانية وألمانية وفرنسية بشأن برنامج إيران النووى

كتب رامى محيى الدين

نشرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن هناك مشاورات بريطانية ألمانية فرنسية تجرى بشأن برنامج إيران النووى.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى وقت سابق، إن إيران بدأت العمل فى خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم فى تصميم الرؤوس الحربية النووية، ولفتت الوكالة، فى تقرير للدول الأعضاء، نشرته قناة "روسيا اليوم"، الخميس، إلى أن هذه الخطوة الجديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن إيران أبلغتها أنها بدأت فى تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع بأصفهان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه لبناء جوهر سلاح نووى، مشيرة إلى أن طهران لم تعطها أى جدول زمنى لموعد قيامها بذلك.

ويقرب هذا التطور إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر نفته طهران منذ مدة طويلة.

وكانت إيران بدأت الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردرو النووية، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العام 2015.