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مسئولة آثار: الملعب الروماني التاريخى فقد 51 مليون يورو عام 2020 بسبب اأمة كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 05:05 م
مسئولة آثار: الملعب الروماني التاريخى فقد 51 مليون يورو عام 2020 بسبب اأمة كورونا ايطاليا
فاطمة شوقى

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قالت مسؤولة آثارية إيطالية إن الملعب الروماني التاريخي "الكولوسيوم" فقد 51 مليون يورو عام 2020، من واردات السياحة.

وقالت  مديرة الكولوسيوم ألفونسينا روسو، التي قدمت اليوم التقرير السنوي لعام 2020 وبرنامج 2021، فضلا عن بعض البيانات عن الخسائر المتراكمة على الصرح التاريخي عام 2020 بسبب الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية.

وأضافت روسو في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإيطالية الخميس، أن من "المقرر إقامة حفل موسيقي غنائي يوم 16 يناير مع فناني أوبرا، لتكريم كوادر قطاع الترفيه الموجودين في منازلهم حالياً، وكذلك استعدادا لإعادة فتح المتاحف المحتمل في المناطق الصفراء ابتداءً من السبت المقبل.

وذكرت مديرة الصرح الروماني أنه "خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، سجلنا خسارة بنسبة 75٪، في الواردات أي ما يعادل حوالي 51 مليون يورو، لذلك “ففي حالة اتخاذ قرار حكومي بإعادة الافتتاح في 16 الشهر الجاري، فنحن مستعدون في الواقع لاقامة الحفل الموسيقي".

وأشارت مديرة الملعب الروماني الى أنه "خلال الحفل الموسيقي، الذي يعد في الأساس رمزًا للأمل والتعافي، سيتم تقديم عروض أوبرا مبهجة للغاية، مخصصة للزوار الذين سيكونون في الصرح وسيتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي”، حيث “ستقدم معزوفات لموزارت، پوتشيني، بيزيت وفيردي".

 


ايطاليا

الملعب الرومانى

الاثار

حفل موسيقى

ازمة كورونا

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