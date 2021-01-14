محافظ بنى سويف يشهد توقيع بروتوكول تنفيذ أعمال رصف بعدة طرق

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، توقيع بروتوكول تنفيذى بين المحافظة وشركة للمقاولات والصيانة، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع فى 3 مراكز من مراكز المحافظة، ويتم توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الرصف فى 4 مراكز بالمحافظة.

ووقع على البروتوكول الأول اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المقاولات والصيانة، والمهندس ناصر محمد فراج وكيل وزارة "مديرية الطرق والنقل".

وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المحافظة والشركة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز(الواسطى،ناصر،بنى سويف) والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالى الحالى 2020/2021، تستهدف رصف 26 طريقا بأطوال 23 كم و25 شارعاً بطول 10 كم تقريبا بقيمة إجمالية 58 مليونا و105 آلاف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذى سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع فى مراكز (ببا ،سمسطا، الفشن، اهانسيا)،والتى تتضمن 14 طريقاً بأطوال 22.9كم و3 شوارع بطول 4.5 كم ، بقيمة إجمالية 53 مليونا و705 آلاف جنيه.