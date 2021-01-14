محافظ المنيا يوجه برصد احتياجات الأهالى ورفع الوعى لتطوير 192 قرية

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، اجتماعا مع أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكثر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتى تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوى - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .

أكد المحافظ على أهمية الدور الذى يقوم به شباب البرنامج الرئاسى فى متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنا دور الرصد الميدانى فى الوقوف على أهم الأولويات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتى تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا فى القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحاً أن إجمالى القرى التى سيتم تطويرها فى المحافظة تصل إلى 192 قرية فى 5 مراكز.

ووجه المحافظ شباب البرنامج الرئاسى بالعمل على وضع الاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين فى مقدمة الأولويات، وإقامة حوار مجتمعى مع الأهالى لزيادة الوعى وتعزيز الانتماء والمشاركة فى تيسير تنفيذ تلك المشاريع والتى ستخدم كل المواطنين بالقرى، موضحا أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والشباب والرياضة والطرق).

من جانبهم، وجه شباب البرنامج الرئاسى الشكر للمحافظ على متابعته المستمرة لجميع الملفات والقطاعات على أرض المحافظة والاهتمام بالمواطن البسيط، وسعيه الدائم للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.