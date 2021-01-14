محافظ المنوفية يقرر إدراج 3 طرق محلية جديدة بالخطة العاجلة للرصف

المنوفية - محمود شاكر

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إدراج 3 طرق محلية جديدة بالخطة العاجلة لمشروعات رصف الطرق المحلية ضمن البروتوكول الموقع بين وزراه التنمية المحلية وهيئة الطرق والكبارى بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الموقف الحالى لرصف عدد من الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التى تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية ومدير مديرية الطرق و ممثلى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والشركة المصرية للاتصالات و غاز مصر وقطاع كهرباء المنوفية والمستشار الهندسى ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وعدد من ممثلى الشركات المنفذة .

قرر المحافظ رصف ورفع كفاءة شارع عاصم حما بحى شرق شبين الكوم بطول 1.4 كم وبتكلفة 4.5 مليون جنية ، وإعادة رصف طريق مليج – ميت فارس بطول 3.5 كم ببركة السبع و بتكلفة 5 مليون جنية ، بالإضافة الى رصف طريق 100 من القنطرة البيضة باتجاه مستشفى العربى بأبو رقبة بأشمون بطول 4كم بتكلفة 6.5 مليون جنيها وإدراجهم بالخطة العاجلة ، يأتى هذا فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع استعرض مدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية الموقف الحالى لأعمال الرصف بعدد من الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة ومنها طريق 21 المرصوف 4 شعشاع /طليا /الكوادى /شما /طملاى حيث تم نهو الأساس والكشط والسطحية وجارى أعمال fdr .

كما أفاد بأنه جارى استكمال اعمال الرصف بطريق مدخل عرب الرمل بقويسنا و تلافى كافة الملاحظات بشأن وجود أعمال الغاز وتم عمل الاختبارات اللازمة ، فضلا عن البدء فى أعمال الرصف بشارع الجلاء بقويسنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

فيما شدد محافظ المنوفية على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف فى المواعيد المحددة طبقا للجداول الزمنية مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الإنتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحى والتحول الرقمى بالمناطق التى يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف.

كما أكد على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة حفاظاً على المال العام ، مشيراً إلى أنه سيتابع أعمال الرصف ميدانياً بمختلف المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق تيسيراً على المواطنين .

وفى سياق متصل، وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه تنفيذ مبادرة وتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزى الشهداء وأشمون، وكذا تطوير عدد من المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالى تكلفة تصل إلى 310 مليون جنية وذلك لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.