محافظ المنوفية يشيد بالمشاركة المجتمعية ودور رجال الأعمال فى مواجهة كورونا

المنوفية - محمود شاكر

ثمن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجهودات ومساهمات منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ومشاركتهم الفعالة لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أصحاب شركات المستلزمات الطبية، لتبرعهم بكميات من المستلزمات الطبية، عبارة عن "جونتيات، كمامات طبية، كحول، هاند جيل، مياه أكسجين" وكرسى متحرك وذلك فى إطار مشاركتهم لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

فيما أشاد محافظ المنوفية بتلك المبادرة المجتمعية من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين، وجهودهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع ما تقوم به الأجهزة التنفيذية ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة كورونا، لافتاً إلى أن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، مضيفاً أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء، لا سيما فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد والتى تحتاج الى المزيد من التكاتف وتعاون كافة الأجهزة المحافظة للعبور من هذه المرحلة الراهنة بسلام وأمان.