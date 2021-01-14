محافظ أسيوط يوجه بعمل منظومة الكترونية لمتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مخزن الأدوية الرئيسى بحى شرق مدينة أسيوط للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلا عن توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بحى شرق بمفاجئة العاملين بمخزن الأدوية الرئيسى بجوار مستشفى الرمد وتفقد أقسام المخزن واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتور سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائى عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وكلف القائمين على مخزن الأدوية بإستخدام قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة الأرصدة والصادر والوارد للمخزن والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية ويوجه بعمل منظومة الكترونية لمتابعة الأرصدة



مخزن الأدوية