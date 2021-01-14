محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى العيد القومى

أسوان – عبد الله صلاح

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكاليل الزهور، على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل أمام ديوان عام المحافظة، اليوم، الخميس، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971 .

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العيد القومى للمحافظة خلال يناير الحالى سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات والتى جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وأحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.

وأشار إلى أنه جار الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ أسوان، أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات، وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

وأوضح اللواء عطية، بأنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق.