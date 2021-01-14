محافظة الغربية تصدر بيانا حول تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوى

الغربية - مصطفى عادل

أصدرت محافظة الغربية بيانا حول ما يتم من أعمال تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، وأكدت المحافظة أنها حريصة كل الحرص على المظهر الجمالي والحضاري لميدان المحطة ومسجد السيد البدوي نظراً للقيمة التاريخية والدينية للمكان لدى أبناء الغربية.

وأشار بيان المحافظة، إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى مسجد السيد البدوي ومحيط المسجد تتم من خلال دراسة فنية تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بهدف تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة تُيَسِر حركة المرور في أهم المناطق الحيوية بمدينة طنطا وتنمية السياحة الدينية بالمحافظة ، وذلك ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر .

كما تؤكد المحافظة أن أعمال التطوير والتجميل تشمل إنشاء ممشى على الطراز الإسلامي مزين بأعمدة الإنارة الديكورية في الجزيرة الوسطى لشارع السكة الجديدة وتوحيد كافة اليُفَطْ والتِنَدْ للمحلات المتواجدة على جانبي الشارع وتجديد الأرصفة ورصف الشارع، إلي جانب تطوير الرصيف المجاور للجهة اليسرى من المسجد وتجهيزه بأكشاك خشبية بهدف توفير احتياجات زوار ومرتادي المسجد والمنطقة.

وأشارت المحافظة إلى أن كافة الأعمال الجارية ستعكس الطابع الحضاري والإسلامي للمنطقة ولن تحجب الرؤية عن المسجد، ولكن تأتي في إطار القضاء على تواجد الباعة الجائلين المنتشرين حول أسوار المسجد.



الشارع الجانبي للمسجد