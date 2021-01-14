محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدار الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، كما أكد على استمرار العمل على كسح وشفط أى تجمعات لمياه الأمطار، لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه فى هذا الصدد، تابع رئيس حي شرق أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحى، حيث تم شفط مياه الامطار بشارع فيكتور عمانويل، أسفل كوبرى الناموس، كوبري كليوباترا، مطلع كوبري ابيس.

وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكافة البؤر الساخنة بحي وسط، أسفل الانفاق والكبارى: نفقى عبد المنعم رياض بشارع قنال السويس، نفق منشا؛ كوبرى محرم بك، وأنفاق طريق الكورنيش: الابراهيمية ؛ كامب شيزار؛ الشاطبي ، والسلسلة ،وشوارع :طريق الحرية،جواد حسني؛ السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون ،شواع منطقة محرم بك، كارفور والداون تاون، وطريق المحمودية.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل، شارع أمين حسونة، مساكن عثمان ، وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحى، حيث تم كسح التجمعات بشارع ٢٥ بحرية منطقة طوسون.

وعلي الصعيد ذاته، تابع محمود بريك رئيس حي العامرية ثان أعمال تصريف مياه الأمطار بشارع الكينج بجوار السكة الحديد من مزلقان الوادي حتي الديزرت هوم.