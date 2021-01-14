متحدث الصليب الأحمر باليمن يطالب كل أطراف الصراع بتسهيل العمليات الإنسانية

كتب أحمد عرفة

طالب المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، كل أطراف الصراع في اليمن بتسهيل عمليات الصليب الأحمر الإنسانية، وفقا لمصادر إعلامية.



وفى وقت سابق حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، من أن قرار أمريكا تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية قد يكون له "تأثير سلبى على جهودى للجمع بين طرفى (الصراع) باليمن".



وقال المسؤول الدولي، إنه ينبغي التراجع عن القرار لاعتبارات إنسانية.



وكان وقعت منظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم تعاونًا جديدًا لتعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية فى حالات الطوارئ أثناء الأزمات الإنسانية، حيث وقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس والأمين العام للاتحاد الدولى، جاجان تشاباجين، مذكرة تفاهم للتعاون فى تنفيذ مبادرة الفرق الطبية. 'حالة طوارئ.

قال الدكتور تيدروس: "نشكر الاتحاد الدولي على دعمه منذ بدء مبادرة فرق الطوارئ الطبية ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة لتحسين جودة الرعاية في حالات الطوارئ". . مع انتشار وباء كوفيد -19 وانتشار حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم ، فإن هذه الاتفاقية تأتى فى الوقت المناسب".

وقال تشاباجين، إن الاتحاد الدولي ملتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ الإنسانية ، مضيفا " ستسمح لنا مذكرة التفاهم هذه بتوحيد عملنا في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وتقديم المزيد من الدعم للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، التي تلعب دورًا حاسمًا قائلا " نحن مصممون على العمل مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات الطبية الطارئة عالية الجودة التي تحتاجها المجتمعات بشدة في أوقات الأزمات".

ووفقا للاتحاد الدولى مذكرة التفاهم، المعروفة أيضًا باسم "اتفاقية القناة الحمراء"، هى تتويج لسنوات من التعاون بين الاتحاد الدولى ومبادرة فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية.

ستعزز الاتفاقية الجديدة أوجه التآزر بين المنظمتين الدوليتين عند الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الفنية والمساءلة والتنسيق وسيتم من خلالها مواءمة نظام الاتحاد الدولي مع نظام التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية لفرق الطوارئ الطبية، مع الاعتراف بفرق الاستجابة الإنسانية للطوارئ التابعة للاتحاد كفرق طبية للطوارئ، مما سيساعد زيادة مشاركة فرق الاتحاد الدولى والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جهود بناء القدرات التى تقودها شبكة فرق الطوارئ الطبية.