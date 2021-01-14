كبير مفاوضى جماعة الحوثى اليمنية يقول الحركة لن تتخلى عن السلام رغم قرار واشنطن

قال كبير المفاوضين بجماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس إن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الإدراج في القائمة السوداء الذي يستوجب فرض عقوبات على الجماعة وثلاثة من أعضائها سيدخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير كانون الثاني في نهاية ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ثلاثة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة دعوا الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الخميس إلى التراجع عن القرار محذرين من أنه سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق وسيعرقل جهود السلام.